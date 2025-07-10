Нидерландский суд приговорил россиянина к 3 годам за кражу данных о микрочипах

Сегодня, 10 июля, суд нидерландского Роттердама приговорил 43-летнего россиянина к трем годам тюремного заключения за кражу из компании ASML конфиденциальной информации о производстве микрочипов и передачу этой информации другой технологической компании и неназванному адресату в России.

Напомним, 43-летний российский инженер, имя которого не раскрывается, был задержан в Нидерландах в декабре. По версии следствия, подозреваемый на протяжении многих лет похищал документы в компаниях ASML и Mapper Lithography. Правоохранительные органы заявили, что инженер мог передавать данные России в нарушение санкционного режима.

Изучив предоставленные доказательства, суд снял с подсудимого часть обвинений — например, в том, что он получал деньги за передаваемую информацию. В то же время суд заявил, что «передача России информации по ключевым технологиям является исключительно серьезным преступлением»: «Эта информация может укрепить военный и стратегический потенциал страны, что может иметь последствия для Украины и косвенно — для международной безопасности и стабильности».

Евгений Хвостик