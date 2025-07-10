На Кубани собрали более 291 млн рублей туристического налога

В Краснодарском крае с начала 2025 года в бюджеты муниципальных образований поступило 291,7 млн руб. туристического налога. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе регионального УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что данный налог является местным налогом и, соответственно, поступает в местный бюджет. Его ставка на 2025 год составляет 1%, а минимальная сумма — 100 руб. в сутки. Налог уплачивают юридические лица и ИП, чьи гостиницы, санатории, базы отдыха и другие объекты размещения включены в реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

«Отчитываться по налогу и платить его нужно ежеквартально. Декларация представляется не позднее 25-го числа следующего за истекшим кварталом месяца, оплата производится не позднее 28 числа. Средства, полученные от туристического налога, направляются на развитие туристической инфраструктуры, укрепление экономики муниципальных образований и региона в целом»,— сообщили в ведомстве.

Вячеслав Рыжков