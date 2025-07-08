Единственный депутат от «Новых людей» пойдет на выборы в нижегородскую думу

В партии «Новые люди» подвели итоги праймериз по 35 «старым» округам в гордуму Нижнего Новгорода в преддверии выборов, назначенных на 14 сентября 2025 года. Список победителей опубликован на странице регионального отделения партии в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат гордумы Нижнего Новгорода Жанна Скворцова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат гордумы Нижнего Новгорода Жанна Скворцова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В текущий созыв гордумы непосредственно от «Новых людей» никто в 2020 году не прошел. Но по округу №25 избрана Жанна Скворцова — от «Партии роста», которая впоследствии объединилась с «Новыми людьми».

При этом «Партия роста» в 2020 году выдвигала список кандидатов дважды. Все 18 кандидатов из первого списка отказались от участия в выборах. В связи с этим у партии появилось право выдвинуть кандидатов повторно. Во втором списке оказалась только госпожа Скворцова, которая еще незадолго до этого состояла в «Единой России». Она пошла по округу №25, где от единороссов планировал идти действующий депутат Вадим Агафонов. Он выиграл праймериз ЕР, но от участия в выборах отказался. Кандидатов, не участвовавших в праймериз, ЕР выдвинуть не могла, поэтому была выдвинута директор библиотеки Валентина Миронова, занявшая на партголосовании второе место. Впоследствии она тоже сняла свою кандидатуру.

На выборах в 2025 году Жанна Скворцова намерена также идти по округу №25.

Официально выдвигать кандидатов партия будет 9 июля на региональной конференции. Кроме кандидатов по 35 «старым» округам, будут выдвинуты кандидаты по округам №№36-39, появившимся в связи с присоединением Кстовского района.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее кандидатов на выборы в гордуму выдвинули партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

Галина Шамберина