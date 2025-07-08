Победители праймериз партии «Новые люди» в гордуму Нижнего Новгорода
Нижегородское региональное отделение партии «Новые люди» подвело итоги праймериз по 35 округам в гордуму Нижнего Новгорода. Официально выдвигать кандидатов партия будет 9 июля 2025 года на региональной конференции. Кроме кандидатов по 35 «старым» округам, будут выдвинуты кандидаты по округам №№36-39, появившимся в связи с присоединением Кстовского района. По этим округам праймериз не проводили, избирком утвердил их схемы в июне, уже после начала партийного голосования.
Победители праймериз по округам:
- Павел Федорович Елагин;
- Анастасия Алексеевна Токарева;
- Анастасия Евгеньевна Палеева;
- Игорь Евгеньевич Старко;
- Дарья Владимировна Смирнова;
- Евгений Николаевич Макарычев;
- Константин Николаевич Денисов;
- Александр Вячеславович Таёкин;
- Александр Алексеевич Кузнецов;
- Андрей Сергеевич Столяров;
- Алексей Александрович Костылев;
- Анна Михайловна Суворова;
- Иван Валерьевич Бабушкин;
- Павел Александрович Лапшин;
- Антонина Федоровна Марунина;
- Ирина Эдуардовна Юферова;
- Полина Юрьевна Егорова;
- Наталья Вадимовна Ведерникова;
- Денис Анатольевич Чертилов;
- Алексей Дмитриевич Карпухов;
- Полина Андреевна Татаринова;
- Кирилл Владиславович Гриднев;
- Андрей Алексеевич Требущук;
- Александр Сергеевич Гуляев;
- Жанна Александровна Скворцова;
- Александр Геннадьевич Смирнов;
- Виктория Олеговна Варшецкая;
- Кристина Павловна Копытова;
- Николай Владимирович Онищенко;
- Людмила Львовна Русанова;
- Денис Сергеевич Ситников;
- Денис Борисович Яковцов;
- Виталий Александрович Колганов;
- Алексей Константинович Самсонов;
- Александр Игоревич Куприянов.