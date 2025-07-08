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Победители праймериз партии «Новые люди» в гордуму Нижнего Новгорода

Нижегородское региональное отделение партии «Новые люди» подвело итоги праймериз по 35 округам в гордуму Нижнего Новгорода. Официально выдвигать кандидатов партия будет 9 июля 2025 года на региональной конференции. Кроме кандидатов по 35 «старым» округам, будут выдвинуты кандидаты по округам №№36-39, появившимся в связи с присоединением Кстовского района. По этим округам праймериз не проводили, избирком утвердил их схемы в июне, уже после начала партийного голосования.

Победители праймериз по округам:

  1. Павел Федорович Елагин;
  2. Анастасия Алексеевна Токарева;
  3. Анастасия Евгеньевна Палеева;
  4. Игорь Евгеньевич Старко;
  5. Дарья Владимировна Смирнова;
  6. Евгений Николаевич Макарычев;
  7. Константин Николаевич Денисов;
  8. Александр Вячеславович Таёкин;
  9. Александр Алексеевич Кузнецов;
  10. Андрей Сергеевич Столяров;
  11. Алексей Александрович Костылев;
  12. Анна Михайловна Суворова;
  13. Иван Валерьевич Бабушкин;
  14. Павел Александрович Лапшин;
  15. Антонина Федоровна Марунина;
  16. Ирина Эдуардовна Юферова;
  17. Полина Юрьевна Егорова;
  18. Наталья Вадимовна Ведерникова;
  19. Денис Анатольевич Чертилов;
  20. Алексей Дмитриевич Карпухов;
  21. Полина Андреевна Татаринова;
  22. Кирилл Владиславович Гриднев;
  23. Андрей Алексеевич Требущук;
  24. Александр Сергеевич Гуляев;
  25. Жанна Александровна Скворцова;
  26. Александр Геннадьевич Смирнов;
  27. Виктория Олеговна Варшецкая;
  28. Кристина Павловна Копытова;
  29. Николай Владимирович Онищенко;
  30. Людмила Львовна Русанова;
  31. Денис Сергеевич Ситников;
  32. Денис Борисович Яковцов;
  33. Виталий Александрович Колганов;
  34. Алексей Константинович Самсонов;
  35. Александр Игоревич Куприянов.