Победители праймериз партии «Новые люди» в гордуму Нижнего Новгорода

Нижегородское региональное отделение партии «Новые люди» подвело итоги праймериз по 35 округам в гордуму Нижнего Новгорода. Официально выдвигать кандидатов партия будет 9 июля 2025 года на региональной конференции. Кроме кандидатов по 35 «старым» округам, будут выдвинуты кандидаты по округам №№36-39, появившимся в связи с присоединением Кстовского района. По этим округам праймериз не проводили, избирком утвердил их схемы в июне, уже после начала партийного голосования.

Победители праймериз по округам: