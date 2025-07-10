В Ульяновской области ввели штрафы за съемку БПЛА

В Ульяновской области введен запрет на съемку и распространение материалов о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и их последствиях. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В регионе с 10 июля запрещено публиковать фото и видео БПЛА, а также данные об их использовании. Исключение сделано только для органов власти.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Георгий Портнов