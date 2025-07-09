Восточный обход Астрахани хотят достроить до конца 2027 года за 2,7 млрд рублей

Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» объявило тендер на строительство восточного обхода Астрахани. Это завершающий этап, указано на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восточный обход Астрахани начали строить еще в 2000-х годах

Фото: Вадим Окороков Восточный обход Астрахани начали строить еще в 2000-х годах

Фото: Вадим Окороков

Аукцион был объявлен 9 июля. Начальная максимальная цена контракта составляет более 2,66 млрд руб.

Строительство восточного обхода Астрахани началось в 2000-х годах, но из-за финансовых проблем работы приостановили. В 2020 году проект обновили, что позволило возобновить работы.

В ноябре 2021 года московское ООО «Мосты и дороги» (МИД) заключило контракт с астраханским автодором на строительство трассы длиной 7,6 км. Стоимость проекта тогда составила 2,16 млрд руб. Согласно проекту, трасса соединит дороги Астрахань — Зеленга и Астрахань — Камызяк, включая круговую развязку в селе Яксатово и мост через реку Царев в поселке Кирпичного завода. Строительство планировалось завершить до конца июля 2026 года.

Однако в августе 2022 года подрядчик столкнулся с ростом цен на стройматериалы и запросил дополнительное финансирование в размере 646,9 млн руб., но Росавтодор его не предоставил. К концу 2024 года работы замедлились, и у компании возникли просрочки по обязательствам. Заказчик оштрафовал подрядчика на 96 млн руб. На момент расторжения контракта в феврале этого года выполнены работы на сумму 231,8 млн руб., при этом заказчик оплатил 811,8 млн руб.

Теперь «Астраханьавтодор» ищет подрядную организацию, которая, наконец, закончит строительство трассы. Срок — 20 декабря 2027 года. 25 июля этого года завершится прием заявок на участие в закупке, а 29 июля будет объявлен победитель конкурса.

Нина Шевченко