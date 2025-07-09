Главные новости за 9 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

«Жилой дом с башней» на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы, где в детстве с родителями жил лидер группы «Кино» Виктор Цой, признали памятником регионального значения. Решение принял КГИОП.

Экс-главу министерства транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге. Церемония начнется 11 июля в 08:30.

Пенсионерка продала квартиру в Петербурге и привезла деньги в Москву ради «силовиков», они оказались мошенниками. Выручка от продажи составила 10,9 млн рублей. С учетом комиссий банка и риелторов потерпевшая получила на руки 9,5 млн рублей и отправилась с ними в столицу.

Публичное акционерное общество «Эталон Груп», являющееся международной компанией, пополнило реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде. Согласно ЕГРЮЛ, «Эталон Груп» зарегистрирована 8 июля и связана с деятельностью холдинговых компаний.

Поставку в Петербург 64 санитарных машин и 36 реанимобилей для скорой помощи почти за 1 млрд рублей приостановили из-за жалоб. В конкурсе, объявленном СПб ГБУЗ «Медсантранс» участвовала одна компания, название которой не озвучивается.

Ленинградская область выполнила план по лесопосадкам 2025 года. На территории региона высажено 4,5 тыс. гектаров леса. Помимо этого, на площади 18,1 га в Ленобласти выполнено компенсационное лесоразведение.

Из жизни в возрасте 94 лет ушла народная артистка России Галина Карелина. Она прослужила в Александринском театре почти 70 лет.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский озвучил планы городских властей по продлению «красной» ветки метро до аэропорта Пулково и «Экспофорума». По словам парламентария, средства на эти цели будут заложены в бюджет города.

В Подмосковье сотрудники силовых ведомств пришли с обысками к художественному руководителю Михайловского театра в Петербурге и генеральному директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману. Речь может идти о деле о растрате. Обыски прошли также в нескольких петербургских компаниях.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования АО «ЮниКредит Банк» к ООО «Фэшн Хаус СПб». С последней компании должны взыскать 1,122 млрд рублей.

На ремонт дороги на Невском проспекте потратят 461 млн рублей. Работы по восстановлению дорожного покрытия должны закончить до 28 октября 2025 года.

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала обратить в доход государства имущество бывшего высокопоставленного сотрудника ГАИ общей стоимостью более 40 млн рублей. По мнению надзорного органа, оно было приобретено экс-правоохранителем на неподтвержденные доходы.

ООО «Класс» построит на месте одного из зданий «Подъемтрансмаша» напротив Балтийского вокзала гостиницу с номерным фондом около тысячи номеров. Общая площадь отеля составит 37,3 тыс. кв. метров.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Владислава Белькевича, обвиняемого в призывах к совершению террористической деятельности. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября.