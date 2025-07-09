Бывшего главу Минтранса Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Экс-главу министерства транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на ряд источников. Церемония начнется 11 июля в 08:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Старовойт родился в Курске в 1972 году, школу заканчивал в городе Сосновый Бор Ленинградской области, так как его отца перевели работать на ЛАЭС. Карьеру госслужащего экс-глава Минтранса начинал в Смольном, где несколько лет работал в комитете по инвестициям.

Следом карьера Романа Старовойта развивалась стремительно. С ноября 2012 по сентябрь 2018 года он руководил Федеральным дорожным агентством, с сентября 2019 по май 2014 года был губернатором Курской области.

С мая 2024 по июль 2025 года возглавлял министерство транспорта. Был снял с должности указом президента России Владимира Путина 7 июля. Спустя несколько часов тело господина Старовойта с огнестрельным ранением нашли в подмосковном Одинцово.

Подробнее о гибели бывшего губернатора Курской области и главы Минтранса читайте в материале «Ъ» «Последнее дело Романа Старовойта».

Андрей Маркелов