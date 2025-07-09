Обвиняемого в призывах к совершению терактов петербуржца отправили в СИЗО

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Владислава Белькевича, обвиняемого в призывах к совершению террористической деятельности. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Белькевич стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По информации следствия, с 1 декабря 2023 года по 30 апреля 2025-го он размещал в двух каналах мессенджера Telegram, которые ведут члены организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена), материалы и комментарии. Публикации содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, призывы к осуществлению иной незаконной деятельности.

Обвиняемый возражал против ходатайства следствия и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд поддержал ведомство.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что 20-летнего жителя Петербурга задержали по подозрению в призывах к совершению терактов.

Татьяна Титаева