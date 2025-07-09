Жалобы помешали поставить в Петербург машины для скорой помощи за 1 млрд рублей

Поставку в Петербург 64 санитарных машин и 36 реанимобилей для скорой помощи почти за 1 млрд рублей приостановили из-за жалоб, сообщает «Деловой Петербург». В конкурсе, объявленном СПб ГБУЗ «Медсантранс» участвовала одна компания, название которой не озвучивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На закупку с разницей в несколько дней пожаловались организации «Автомобильный завод НАЗ» (экс-завод ГАЗ — Ъ) и «Платформа А». Компании потребовали отменить проведение электронного аукциона в связи с нарушением закона о конкуренции. Обращения находятся на этапе рассмотрения. Если их признают обоснованными, то у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть два варианта действий.

В первом случае ФАС не будет принимать никаких мер, если допущенные нарушения сочтут несущественными. Во втором случае процедура конкурса продолжится в штатном режиме с учетом продления на срок, который заняло рассмотрение жалобы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Пассажиравтотранс» потратит 28 млн рублей на материалы для ремонта автобусов. Потенциальному подрядчику необходимо будет поставить в восемь автобусных парков ПАТ более 800 наименований товаров.

Андрей Маркелов