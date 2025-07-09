Юникредит Банк отсудил у владельца аутлета Fashion House в Горелово 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования АО «ЮниКредит Банк» к ООО «Фэшн Хаус СПб», сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Фэшн Хаус СПб» Фото: Пресс-служба компании «Фэшн Хаус СПб»

С последней компании должны взыскать 1,122 млрд рублей. Сумма включает 960 млн кредита, около 12,5 млн просроченных процентов и почти 150 млн рублей процентов на сумму основного долга.

«Фэшн Хаус СПб» владеет торговым центром «Fashion House Аутлет Таллинское» в Горелово. Общество принадлежит кипрской «Эфэйч Холдинг Санкт–Петербург Лимитед». Она в свою очередь входит в бельгийскую инвестгруппу «Либрехт энд Вуд инвестмент фанд».

Кредитный договор между «Юникредитом» и «Фэшн Хаусом» был заключен в июле 2019 года, спустя два года к нему было подписано дополнительное соглашение. Согласно данным «Делового Петербурга», расплатиться по кредиту петербургская компания должна была к июлю 2024 года, однако этого не случилось. Ставка составляла 10,5 – 11,5% годовых.

Залогом по займу было здание аутлета и 9,4 га земли в Горелово. Согласно проекту, «Фэшн Хаус» должен был построить две очереди аутлета. Первая площадью на 12 тыс. кв. м была сдана в 2019 году, строить вторую даже не начинали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газпром» подал в петербургский арбитраж новый иск к «Нафтогазу Украины».

Андрей Маркелов