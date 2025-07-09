Дом Виктора Цоя у метро «Парк Победы» признали памятником регионального значения
«Жилой дом с башней» на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы, где в детстве с родителями жил лидер группы «Кино» Виктор Цой, признали памятником регионального значения. Об этом сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Дом лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Московском проспекте у станции метро «Парк Победы»
Фото: Пресс-служба КГИОП
Над проектом застройки участка работали выдающиеся архитекторы Григорий Симонов, Борис Рубаненко и Сергей Васильковский, а также Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.
Композиционным центром здания, спроектированного как сложный комплекс разновысотных объемов, выступает угловая башня, выполненная в стиле московских высоток 1950-х годов, которые в свою очередь развивают идеи нью-йоркских небоскребов эпохи ар-деко.
Дом на Московском проспекте, который ныне находится рядом со станцией метро «Парк Победы», возводили новым опытным поточно-скоростным методом. Фасады здания облицованы ребристыми цементными облицовочными плитами, отливаемыми в песке. На тот момент это была экспериментальная технология.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП рекомендовал признать Фарфоровскую набережную объектом культурного наследия.