Реестр участников САР в Калининграде пополнила петербургская ПАО «Эталон Груп»

Публичное акционерное общество «Эталон Груп», являющееся международной компанией, пополнило реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде. Об этом говорится в материалах управляющей компании САР. Согласно ЕГРЮЛ, «Эталон Груп» зарегистрирована 8 июля и связана с деятельностью холдинговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2022 году Etalon Group сообщала о сложностях с распределением дивидендов в связи с нарушением транзакций в цепочке «Национальный расчетный депозитарий», Euroclear и Clearstream. В декабре 2023 года акционеры компании приняли редомиляции с Кипра в российский САР. В апреле 2025 года компания получила соответствующее разрешение от регистратора Кипра.

Отметим, что 3 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих создание САР с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний и возможностью создания международных фондов. Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса, объекты возводят в Петербурге, Москве и Подмосковье.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ВТБ кредитовал Setl Group на 18 млрд рублей для строительства ЖК у «Елизаровской» в Петербурге.

Андрей Маркелов