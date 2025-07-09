Пенсионерка продала квартиру в Петербурге и привезла деньги в Москву ради «силовиков»

Днем 8 июля в полицию обратилась 72-летняя жительница дома 46 по 13-й линии Васильевского острова с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пенсионерка рассказала, что неизвестные несколько месяцев звонили ей по телефону и представлялись сотрудниками спецслужб. Под надуманным предлогом они убедили пожилую петербурженку продать квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии В.О.

Выручка от продажи составила 10,9 млн рублей. С учетом комиссий банка и риелторов потерпевшая получила на руки 9,5 млн рублей и отправилась с ними в Москву по указанию «силовиков».

Там она передала крупную сумму курьеру. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пенсионер из Петербурга «для сохранения денег» отдал мошенникам 18 млн рублей. Пожилому жителю города на Неве также поступали телефонные звонки.

Андрей Маркелов