Имущество осужденного сотрудника ГАИ на 40 млн рублей требуют обратить в доход РФ

Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства потребовала обратить в доход государства имущество бывшего высокопоставленного сотрудника ГАИ общей стоимостью более 40 млн рублей. По мнению надзорного ведомства, оно было приобретено экс-правоохранителем на неподтвержденные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре, Сергей Лощинин, занимавший должность замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД № 17 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника отделения по экзаменационной работе, приобрел в личное пользование пять квартир, в том числе в городе Судаке в Республике Крым, земельный участок и дом в Курортном районе Петербурга, а также иное недвижимое и движимое имущество. При этом законность источников своего дохода на покупку всего перечисленного бывший сотрудник ГАИ подтвердить не смог.

Стоимость приобретенных им в период с 2005 года по 2023 год объектов недвижимости превысила 40 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Ведомство обратилось в суд с иском об обращении имущества в доход РФ. В настоящий момент исковое заявление находится на рассмотрении.

Отметим, что ранее за совершение преступлений коррупционной направленности Лощинин был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Также суд наложил на него штраф в размере 4 млн рублей и запретил занимать должности в правоохранительных органах на 4 года.

Подробнее о другом коррупционном преступлении с участием сотрудника полиции в Петербурге читайте в материале «Ъ-СПб» «Оперу приготовили судебный финал».

Андрей Цедрик