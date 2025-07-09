Кремль назвал ничтожными решения ЕСПЧ

Россия считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по крушению малазийского Boeing и ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными»,— сказал представитель Кремля.

Европейский суд по правам человека 9 июля постановил, что Россия ответственна за крушение рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек. Согласно второму решению суда, после начала боевых действий на Украине в 2022 году российская сторона нарушила нормы международного права.

Лусине Баласян