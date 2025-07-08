Коллапс на «синей» ветке петербургского метро спровоцировал неисправный состав

Неисправный состав стал причиной закрытия северной части «синей» ветки метро, сообщает пресс-служба подземки 8 июля. Движение по участку от станции «Парнас» до «Пионерской» закрыли в период с 8:37 до 8:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По словам очевидцев, один из поездов встал между станциями «Черная речка» и «Пионерская». Машинист объявил пассажирам, что состав вскоре отправится, задержка случилась по техническим причинам.

Аналогичная история случилась между станциями «Удельная» и «Пионерская». Задержки составляют более 15 минут. Табло с временем ожидания составов специально отключили.

UPD: В 08:57 в пресс-службе метрополитена сообщили, что движение поездов восстановлено и вводится в график. Неисправный состав убран с линии. Станции «Удельная», «Проспект Просвещения», «Пионерская» и «Озерки» работают в обычном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что объявлен конкурс на поставку подшипников для подвижного состава поездов метро. Заказчиком выступает городская подземка. На приобретение сборочных узлов ГУП «Петербургский метрополитен» готов потратить 95 млн рублей.

Андрей Маркелов