В Самаре начинают судить экс-главу регионального ГУ МЧС

Во вторник, 8 июля, судья Ленинского районного суда Анна Грицык приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении шести бывших высокопоставленных чиновников Самарской области. Один из них — экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко. Ему и его бывшим коллегам инкриминируется получение взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Суд по делу неоднократно откладывался, так как до начала процесса фигуранты содержались в трех московских СИЗО, и процедура их этапирования потребовала дополнительное время.

Кроме Олега Бойко в числе обвиняемых — экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой.

Также перед судом предстали бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток. Следствие считает, что бывшие чиновники получали незаконные вознаграждения от предпринимателей, работающих в сфере пожарной безопасности.

Георгий Портнов