В Петербурге за II квартал разорвано 14 дилерских контрактов с брендами из Китая

По итогам второго квартала текущего года в Петербурге разорвано уже 14 дилерских контрактов с брендами из Китая. Такую статистику 7 июля приводит специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, лидерами по количеству прекративших действие дилерских контрактов в городе на Неве стали китайские марки SWM, BAIC и MG. Из трех этих брендов самое значительное сокращение дилерской сети у SWM — с четырех до одного представителя.

За весь прошедший год количество разорванных контрактов петербургских дилеров с китайскими марками составило 30 единиц. Большинство случаев прекращения отношений дилеров с брендами пришлось на конец года, отмечают аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к началу лета этого года в Петербурге осталось лишь три дилерских центра китайского автомобильного бренда Dongfeng. Два года назад у марки в городе было семь дилерских контрактов, а в конце прошлого года — пять.

Андрей Цедрик