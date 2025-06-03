Фитнес-клуб «Happy Fitness» закрыли без предупреждения клиентов и сотрудников

В Петербурге 1 июня без предупреждения закрыли фитнес-клуб «Happy Fitness» на улице Коллонтай, 3, сообщает 78.ru. По данным издания, клиентов, покупавших абонементы в зал, никто не предупредил. Сайт закрыт, телефоны отключены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Абонементы продавали от имени индивидуального предпринимателя Анжелики Король и ее матери Лидии Измаковой. Главной фигурой в «Happy Fitness» СМИ назвали основателя аптечной сети «Аптека Доктор» Сергея Измакова.

По данным источников издания, Король до последнего время уверяла сотрудников фитнес-клуба, что информация о закрытии является слухами и присылала документы о продлении аренды до конца 2025 года.

Сейчас владелица распродает тренажеры на Avito. Клиенты Happy Fitness, которых более 700 человек, подали заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор, готовят коллективные иски в суд.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с февраля 2024 по февраль 2025-го в Петербурге стало на 13% больше фитнес-клубов. В Северной столице на текущий момент насчитывается 971 заведение.

Андрей Маркелов