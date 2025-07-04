Дмитрий Малых решил не баллотироваться в гордуму Ульяновска

Депутат гордумы Ульяновска от партии «Единая Россия», врач Дмитрий Малых в сентябре завершит свою деятельность в этом представительном органе и не баллотироваться на выборах нового состава гордумы. В пятницу в беседе с «Ъ-Волга» он подтвердил это намерение, отметив, что написал заявление с отказом от победы в праймериз.

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По словам депутата, его никто об этом не просил, это его «личное решение». «Я давно принял решение отказаться от гордумы, просто оно было оформлено только сейчас. Основной фокус своей деятельности я хочу направить на медицину, я и в гордуме ни на день не прекращал свою врачебную деятельность. Это моя основная работа, то, от чего я получаю удовольствие»,— сказал депутат. Он также отметил, что «это не уход из политики и общественной жизни». «Общественно-политической деятельностью в каком-то виде я продолжу заниматься. У меня складывается ощущение, что за пределами гордумы возможностей гораздо больше, чем в самой гордуме. Там, в гордуме, ты связан с очень жесткими ограничениями, наверное, это правильно в наше непростое время, когда все делается единым решением и жесткой дисциплиной, иначе все пойдет в разнос. А за пределами такой организации все-таки свободы в действиях и высказываниях значительно больше»,— заметил господин Малых. Он также не исключает, что в дальнейшем может решить баллотироваться в заксобрание региона: «Политика штука вариативная, и то, что вчера казалось невозможным, сегодня мы видим перед глазами».

Между тем, по словам источника «Ъ-Волга», близкого к реготделению «Единой России», предполагается, что еще целый ряд победителей праймериз партии откажется от участия в предвыборной гонке в пользу менее раскрученных кандидатов, и это, по его словам, связано с негласными межпартийными договоренностями, чтобы дать возможность пройти в состав гордумы кандидатам других партий. Отказаться от участия в выборах может быть предложено «не за просто так», заметил собеседник. Он подтвердил информацию, распространенную в местных Telegram-каналах о том, что предполагается дать возможность КПРФ победить в пяти округах, ЛДПР — в трех, «Новым людям» и «Справедливой России — За правду» — в двух округах, а также информацию о том, что предложение написать заявление об отказе от победы в праймериз может поступить таким победителям предварительного голосования как Петр Столяров, Александр Виноградов, Рамиль Абитов, Майис Дадашов, Людмила Жигарина, Наталья Жидова. По словам источника, переговоры по этому поводу идут «на самом высоком уровне регионального руководства». Сам собеседник при этом заметил, что если все переговоры пройдут удачно и кандидаты названных партий сумеют победить в этих округах, «для “Единой России” ничего не изменится, поскольку 30 голосов из 40 все равно будет достаточно, чтобы принимать любые решения».

Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Константин Долгов в пятницу был для комментариев недоступен.

Сергей Титов, Ульяновск