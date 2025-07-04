Мединский объяснил смысл новой обложки учебника истории для 11-х классов

Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал о новой обложке школьного учебника «Всеобщей истории» для 11 классов. Прежнее изображение фрески Ганса Энри в Женеве возле здания ООН заменили рисунками о советских достижениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал помощника президента России Владимира Мединского Фото: Телеграм-канал помощника президента России Владимира Мединского

«Не нравилась нам всем обложка... Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников», — пояснил экс-министр культуры в своем Telegram-канале. Там же он разместил фото старого и нового учебника. На новом изображена стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году, «фоном — суперкубок по хоккею СССР-Канада».

Господин Мединский пояснил, что новый дизайн учебника имеет глубокий смысл: «Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте».

Свой пост он завершил справкой о смерти в один и тот же День независимости США, 4 июля 1826 года, Томаса Джефферсона и Джона Адамса — соавторов американской декларации о независимости. «Так старушка Клио (муза истории в греческой мифологии. — "Ъ"), видимо, отметила главное дело их жизни», — подытожил глава Российского военно-исторического общества.