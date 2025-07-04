Владелец пермского автосервиса украл электричества более чем на 1,5 млн рублей

Индустриальный суд Перми по иску ПАО «Россети Урал» взыскал с жителя краевого центра стоимость бездоговорного потребления электроэнергии в сумме более 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее установили сотрудники краевого главка МВД, владелец автосервиса самовольно подключился к электричеству для оказания услуг по ремонту транспортных средств.

По выявленному факту хищения электричества был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 212 158 кВт-ч. Нанесенный ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил более 1,5 млн руб.

Недобросовестный потребитель отказался добровольно погасить долг, поэтому за защитой своих законных интересов энергетики обратились в суд. В результате рассмотрения дела суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Взысканию подлежат также проценты и судебные расходы.