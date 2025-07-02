СК возбудил дело после гибели несовершеннолетнего водителя мопеда под Саратовом

Следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП с погибшим несовершеннолетним (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Смертельная дорожная авария произошла утром накануне, 1 июля, близ дома № 40 на ул. Свободы села Подлесное. Участниками ДТП стали автомобиль «Лада Веста» и мопед Bolt. Погиб 15-летний водитель двухколесного транспортного средства.

Марксовская межрайонная прокуратура ставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по данному факту. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов