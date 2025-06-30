Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить законность задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. По ее словам, с просьбой о выяснении обстоятельств произошедшего к ней обратилась азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

28 июня управление СКР по Свердловской области отчиталось о пресечении деятельности «этнической преступной группы». По версии следствия, ее участники причастны к нескольким убийствам и покушениям в Екатеринбурге, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. Местные СМИ сообщали о задержании более 50 человек. После этого МИД Азербайджана заявил о пострадавших при задержаниях и призвал наказать виновных в насилии. По данным РБК, при проведении следственных действий погибли братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. По данным «Ъ», в правоохранительных органах говорят о сердечных приступах. Под стражу отправили девять человек.

29 июня Минкультуры Азербайджана отменило все совместные с Россией культурные мероприятия, а азербайджанская делегация отказалась от участия в заседании межпарламентской комиссии из-за «целенаправленных убийств и насилия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Давние убийства дождались арестов».

Полина Мотызлевская