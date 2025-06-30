Кремль: события в Екатеринбурге — не повод для демаршей со стороны Азербайджана

Задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, обвиняемых в убийствах, не должно стать поводом для демаршей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал реакцию Баку на действия российских правоохранительных органов. В частности, МИД Азербайджана выразил протест российской стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля сказал, что пока не запланирован телефонный разговор президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, но при необходимости контакты будут организованы «в самые сжатые сроки».

Выходцев из Азербайджана, имеющих российское гражданство, следствие считает участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений с 2001 по 2011 год. По версии азербайджанского МИДа, при задержании были убиты два азербайджанца, еще несколько пострадали. Вслед за этим в Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия, парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Давние убийства дождались арестов».

Лусине Баласян