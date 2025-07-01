«Россия сегодня» призвала Азербайджан освободить задержанных журналистов

Медиагруппа «Россия сегодня» сообщила, что во время следственных действий в офисе «Sputnik-Азербайджан» 30 июня были задержаны два российских гражданина (руководители представительства агентства в Баку), а также несколько сотрудников редакции, имеющие гражданство Азербайджана. Медиагруппа призвала азербайджанские власти освободить журналистов.

«Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан»,— говорится в сообщении пресс-службы «Россия сегодня».

МВД Азербайджана сообщило, что в офисе агентства были задержаны семь человек, возбуждено дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Накануне сообщалось, что среди задержанных — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В феврале азербайджанские власти заявили о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня». В редакции информагентства заявили, что официальных запретов на работу не получали.

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев был вызван в МИД России в связи с незаконным задержанием российских журналистов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал действия Баку «чрезвычайно эмоциональной реакцией». Кремль планирует добиться освобождения журналистов путем прямых контактов с азербайджанской стороной.

Лусине Баласян