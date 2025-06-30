Песков об охлаждении отношений с Азербайджаном, Армении и встрече с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов об охлаждении отношений с Азербайджаном на фоне инцидента в Екатеринбурге, о провоцировании протестов в Сербии, о предполагаемой дате третьего раунда переговоров с Украиной и принадлежности Одессы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте с Азербайджаном
- Москва сожалеет о решениях Баку об отмене мероприятий после задержаний в Екатеринбурге.
- Ситуация связана с работой правоохранительных органов и не может быть поводом для подобной реакции.
- В повестке нет разговора Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым. Если потребуется, он состоится в сжатые сроки.
- Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.
О волнениях в Сербии
- Россия не сомневается, что руководство Сербии сможет восстановить законность и спокойствие в ближайшее время.
- На Сербию оказывается беспрецендентное давление, используются технологии по провоцированию цветных революций.
Об Армении в ОДКБ
- Россия исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ.
- Выход или участие в ОДКБ — суверенное решение Еревана. Членство в организации несет определенные выгоды для страны.
Об Украине
- Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны.
- В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия в рамках СВО прекратились. Путин озвучил их год назад.
Об Одессе
- История Одессы неразрывно связана с Россией.
- Советую мэры Одессы взять учебник по истории или почитать первоисточники.
О новых регионах
- Развитие Донбасса и Новороссии остается приоритетом в работе президента и правительства.
- Планы властей по социально-экономическому развитию новых регионов амбициозные.
- Путин проведет сегодня совещание по развитию Донбасса и Новороссии, откроет по ВКС ряд социальных объектов.
О возможном ужесточении санкций США
- Россия приняла к сведению заявления сенатора Линдси Грэма о якобы готовности Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции.