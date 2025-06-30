Песков об охлаждении отношений с Азербайджаном, Армении и встрече с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов об охлаждении отношений с Азербайджаном на фоне инцидента в Екатеринбурге, о провоцировании протестов в Сербии, о предполагаемой дате третьего раунда переговоров с Украиной и принадлежности Одессы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте с Азербайджаном

Москва сожалеет о решениях Баку об отмене мероприятий после задержаний в Екатеринбурге.

Ситуация связана с работой правоохранительных органов и не может быть поводом для подобной реакции.

В повестке нет разговора Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым. Если потребуется, он состоится в сжатые сроки.

Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.

О волнениях в Сербии

Россия не сомневается, что руководство Сербии сможет восстановить законность и спокойствие в ближайшее время.

На Сербию оказывается беспрецендентное давление, используются технологии по провоцированию цветных революций.

Об Армении в ОДКБ

Россия исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ.

Выход или участие в ОДКБ — суверенное решение Еревана. Членство в организации несет определенные выгоды для страны.

Об Украине

Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны.

В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия в рамках СВО прекратились. Путин озвучил их год назад.

Об Одессе

История Одессы неразрывно связана с Россией.

Советую мэры Одессы взять учебник по истории или почитать первоисточники.

О новых регионах

Развитие Донбасса и Новороссии остается приоритетом в работе президента и правительства.

Планы властей по социально-экономическому развитию новых регионов амбициозные.

Путин проведет сегодня совещание по развитию Донбасса и Новороссии, откроет по ВКС ряд социальных объектов.

О возможном ужесточении санкций США

Россия приняла к сведению заявления сенатора Линдси Грэма о якобы готовности Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции.

Анна Токарева