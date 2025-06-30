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Коммерсантъ FM
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Песков об охлаждении отношений с Азербайджаном, Армении и встрече с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов об охлаждении отношений с Азербайджаном на фоне инцидента в Екатеринбурге, о провоцировании протестов в Сербии, о предполагаемой дате третьего раунда переговоров с Украиной и принадлежности Одессы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте с Азербайджаном

  • Москва сожалеет о решениях Баку об отмене мероприятий после задержаний в Екатеринбурге.
  • Ситуация связана с работой правоохранительных органов и не может быть поводом для подобной реакции.
  • В повестке нет разговора Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым. Если потребуется, он состоится в сжатые сроки.
  • Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.

О волнениях в Сербии

  • Россия не сомневается, что руководство Сербии сможет восстановить законность и спокойствие в ближайшее время.
  • На Сербию оказывается беспрецендентное давление, используются технологии по провоцированию цветных революций.

Об Армении в ОДКБ

  • Россия исходит из того, что Армения не выходила из ОДКБ.
  • Выход или участие в ОДКБ — суверенное решение Еревана. Членство в организации несет определенные выгоды для страны.

Об Украине

  • Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны.
  • В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия в рамках СВО прекратились. Путин озвучил их год назад.

Об Одессе

  • История Одессы неразрывно связана с Россией.
  • Советую мэры Одессы взять учебник по истории или почитать первоисточники.

О новых регионах

  • Развитие Донбасса и Новороссии остается приоритетом в работе президента и правительства.
  • Планы властей по социально-экономическому развитию новых регионов амбициозные.
  • Путин проведет сегодня совещание по развитию Донбасса и Новороссии, откроет по ВКС ряд социальных объектов.

О возможном ужесточении санкций США

  • Россия приняла к сведению заявления сенатора Линдси Грэма о якобы готовности Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции.

Анна Токарева

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