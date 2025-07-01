Азербайджан назвал множественные травмы причиной смерти задержанных в Екатеринбурге

Глава отделения судебно-медицинской экспертизы при Минздраве Азербайджана Адалят Гасанов сообщил, что на телах погибших после задержания в Екатеринбурге уроженцев республики Зияддина и Гусейна Сафаровых зафиксированы многочисленные телесные повреждения: перелом носа и ребер, деформация грудной клетки, гематомы, кровоподтеки.

По данным азербайджанских судмедэкспертов, Зияддин Сафаров погиб в результате «посттравматического шока» из-за множества травм, а его брат Гусейн — от «посттравматического и постгеморрагического шока» (последний возникает из-за острой кровопотери). «Серьезное противоречие выявилось именно при втором вскрытии. Хотя российская сторона указала причиной смерти сердечную недостаточность, мы обнаружили совершенно иные, широко распространенные травмы»,— сказал Адалят Гасанов журналистам (цитата по APA).

27 июня в Екатеринбурге были задержаны имеющие российское гражданство уроженцы Азербайджана по делу об этнической группировке, члены которой совершали убийства с 2001 по 2011 год. Двое фигурантов дела погибли. По данным СКР, один из них скончался в результате сердечного приступа (азербайджанская сторона отмечает, что речь идет о Зияддине Сафарове). Причина смерти второго пока не установлена. Азербайджан выразил протест российское стороне из-за случившегося. Тела братьев Сафаровых накануне доставили в Баку. Сегодня их похоронили в Агджабединском районе Азербайджана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело азербайджанцев призвали в Москву».

Лусине Баласян