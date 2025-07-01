Экс-замглавы управления Ространснадзора по Башкирии останется в СИЗО

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест бывшего заместителя начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимура Мухаметьянова, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Две недели назад Советский райсуд Уфы арестовал экс-чиновника, задержанного по обвинению в получении взятки в крупном размере, до 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По версии следствия, Тимур Мухаметьянов получил взятку в размере 450 тыс. руб. от представителя компании ООО «Техстрой», взамен обещая помощь в освобождении от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и «общее покровительство». Взятка, как выяснило следствие, передавалась через двух посредников (против них также возбуждены уголовные дела) в несколько этапов с апреля по май.

Незадолго до ареста Тимур Мухаметьянов уволился по собственному желанию.

Венера Хисамова