Путин поручил повысить эффективность трудоустройства инвалидов

Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по трудоустройству людей с инвалидностью. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель «Деловой России» Алексей Репик должны проанализировать работу центров занятости по поддержке инвалидов и разработать предложения по способам закрепления их на рабочих местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручения, сформулированные по итогам встречи Владимира Путина с членами «Деловой России» 13 мая, опубликованы на сайте Кремля. Срок исполнения поручения по трудоустройству инвалидов — 1 сентября 2025 года.

На встрече 13 мая с просьбой поддержать предложения по трудоустройству людей с инвалидностью к президенту обращалась член координационного совета «Деловой России» и президент X5 Group Екатерина Лобачева. Она представляла данные, согласно которым 4 из 11 млн россиян с инвалидностью могут работать. По оценкам МГУ, если бы все они были трудоустроены, то ВВП на душу населения можно было повысить до 0,5 процентных пункта. Но сейчас в России работают не более 27,5% людей с инвалидностью.

Госпожа Лобачева указывала на необходимость бесплатного переобучения для граждан с ограниченными возможностями и создания института социальных координаторов. По ее словам, координаторы создадут таким людям дополнительный комфорт в течение первых месяцев их трудоустройства.

Полина Мотызлевская