Мишустин поручил оценить расширение доступа к интернету для новостроек

Премьер-министр Михаил Мишустин раздал поручения по итогам сессии по развитию отрасли связи. Среди прочего Минцифры должно оценить возможность подключения к каждой новостройке не менее трех операторов связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о подключении операторов на этапе строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию. Кроме того, ведомство должно проработать вопрос оптимизации перенесения телефонных номеров между операторами связи, а также предоставления информации о местоположении мобильного телефона пропавших людей спасательным отрядам.

Минцифры, Минэкономики, Роскомнадзору и ФАС также поручено сформировать список показателей качества услуг связи. В дальнейшем правительство включит его в перечень целевых показателей развития отрасли.