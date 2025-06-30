СКР начал проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ
Следственный отдел Тверского округа Москвы начал доследственную проверку из-за воспрепятствования работе журналистов. 26 июня на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в частной косметологической клинике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как уточнило управление СКР по Москве в Telegram, журналисты пришли в клинику в Оружейном переулке с редакционным заданием. «Сотрудники клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности»,— говорится в сообщении.
РЕН ТВ пишет, что сотрудники клиники «с кулаками набросились на корреспондента и оператора». Телеканал также утверждает, что владелец медучреждения пытался задавить корреспондентку на машине.