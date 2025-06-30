Сына актера из «Интернов» Демчога приговорили к двум годам за дропперство

Мещанский районный суд Москвы осудил Вильяма Демчога, сына российского актера Вадима Демчога. Фигуранта признали виновным в мошенничестве в составе группы и приговорили к двум годам общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вильям Демчог

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Вильям Демчог

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Демчог-младший был дроппером в схеме похищения денег у пенсионеров. Пресс-служба прокуратуры Москвы рассказала, что злоумышленники обманули 82-летнего пенсионера. Они убедили потерпевшего перевести 490 тыс. руб. на «безопасные счета», которые в феврале 2024 года пришли на карту сына актера. После этого он обналичил деньги и перевел их мошенникам. Всего преступная группа похитила более 1,8 млн руб.

Вильям Демчог признал вину и полностью возместил ущерб. Рассмотрение гражданского иска против него прекратили после отказа истца от требований. Дело сообщников фигуранта выделили в отдельное производство.

Отец осужденного Вадим Демчог известен по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны». Он также выступает актером озвучки и сценаристом веб-сериала Mr. Freeman.

Никита Черненко