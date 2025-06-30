Акционеры «Казаньоргсинтеза» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 7,4 млрд

Акционеры предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в структуру «СИБУР») одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 7,4 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с годового заседания собрания акционеров.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию компании составят 4 руб. 15 копеек, а их общая сумма — чуть более 7,4 млрд руб. Выплаты на одну привилегированную акцию составят 0,25 руб., всего — почти 29,9 млн руб.

«Казаньоргсинтез» направит на дивиденды 70% от чистой прибыли, полученной за 2024 год, а именно 10,6 млрд руб. Остальная часть прибыли пойдет на финансирование операционной и инвестиционной деятельности. В 2022–2024 годах компания направила инвестиции в размере 34 млрд руб. на проекты развития.

10 июля 2025 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», в 2024 году выручка «Казаньоргсинтеза» увеличилась на 5,3%, до 104,9 млрд руб., а дивиденды были снижены с 16,2 млрд руб. до 11,1 млрд руб.

Диана Соловьёва