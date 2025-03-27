Доход под отКОС

«Казаньоргсинтез» (КОС) опубликовал финансовую отчетность по РСБУ и МСФО по итогам 2024 года. Выручка предприятия выросла на 5,3%, до 104,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась более чем на 5 млрд руб. Дивиденды были снижены с 16,2 млрд руб. до 11,1 млрд руб. КОС сталкивается с увеличением затрат в связи с модернизацией на производстве. Эксперты по-разному оценивают финансовые результаты «Казаньоргсинтеза»: одни называют их объективными, другие — противоречивыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проходная завода Казаньоргсинтез

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Проходная завода Казаньоргсинтез

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Казаньоргсинтез» представил консолидированную финансовую отчетность за 2024 год. По данным отчета по МСФО, выручка предприятия составила почти 104,9 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 5,3% с 99,6 млрд руб. При этом чистая прибыль КОС в 2024 году сократилась с 15,9 млрд руб. до 10,6 млрд руб.

ПАО «Казаньоргсинтез» «Казаньоргсинтез» — предприятие компании СИБУР, расположенное в Казани. Организация была основана в 1958 году, это единственный российский производитель пластиков высокой прочности (поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена) и один из крупных производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Показатель EBITDA уменьшился с 31,4 млрд руб. до 25,8 млрд руб. Операционные расходы по итогам 2024 года составили около 91,4 млрд руб., в то время как в 2023 году — 79,7 млрд руб. Чистый операционный денежный поток увеличился с 18,2 млрд руб. до 21,9 млрд руб. Долгосрочные заемные средства достигли 6 млрд руб., а отложенные налоговые обязательства выросли с 12,9 млрд руб. до 15,4 млрд руб. Согласно отчетности по РСБУ, прибыль предприятия от продаж уменьшилась на 30% до 18,8 млрд руб., прибыль до налогообложения — на 35,9% до 17,4 млрд руб. Коммерческие расходы выросли примерно на 59% до 3,4 млрд руб., а управленческие расходы упали больше чем в два раза: с 6,1 млрд руб. в 2023 году до 2,8 млрд руб. в 2024 году.

Главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин рассказал, что финансовые результаты КОСа довольно объективно отражают ситуацию на рынке полимеров, так как затраты на подобных производствах, как и в целом на обрабатывающих производствах в России, повышаются. Так, фиксируется рост зарплат, логистических издержек, стоимости сырья, энергоресурсов и т. д., при этом цены на полимеры на протяжении двух лет не увеличивались относительно роста себестоимости.

Эксперт отметил, что в 2022 году были пиковые цены на полимеры, а компании искусственно снижали их стоимость. С апреля 2022 года по ноябрь 2024 года наблюдался нисходящий тренд по большинству полимеров, в то время как рост цен на продукцию произошел только в конце прошлого года.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков назвал финансовые результаты КОСа противоречивыми.

«Рост выручки на фоне снижения рентабельности и прибыли свидетельствует об увеличении издержек, в частности, за счет значительного роста транспортных расходов из-за смены условий поставок на CPT», — рассказал эксперт.

CPT (carriage paid to) CPT — формат, при котором продавец за свой счет организует доставку товара до пункта назначения.

Ярослав Кабаков отметил, что основные средства компании увеличились с 128,79 млрд руб. до 147,54 млрд руб., при этом ухудшилась краткосрочная ликвидность, то есть объем денежных средств и их эквивалентов сократился почти с 2 млрд руб. до 644 млн руб. Продолжающаяся модернизация на производстве отразилась на увеличении инвестиций в основные средства.

Эксперт рассказал, что из-за модернизации идет диверсификация каналов поставок, что привело к росту логистических затрат, а дивидендная политика была пересмотрена в сторону сокращения выплат. В 2024 году дивиденды были снижены с 16,2 млрд руб. до 11,1 млрд руб. Если в 2025 году прибыль предприятия не покажет роста, дивиденды могут остаться на уровне прошлого года или даже уменьшиться, а рост долговой нагрузки может ограничить возможность более крупных выплат.

Ярослав Кабаков считает, что капитальные вложения позволяют улучшить долгосрочную эффективность, но временно снижают текущую прибыльность. В краткосрочной перспективе стратегия компании выглядит затратной, но имеет перспективный характер, заявил эксперт.

В прошлом году на КОСе провели полное техническое перевооружение печей пиролиза по российской технологии. По данным пресс-службы предприятия модернизация позволила увеличить мощность печей на 31,5%. В августе 2024 года генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинг» (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана) Рафинат Яруллин сообщил, что в первом полугодии 2024 года финансовые результаты КОСа были «ограничены» из-за остановки реактора В на модернизацию. Обновление линии полимеризации производства полиэтилена высокой плотности реактора было завершено в декабре прошлого года.

Диана Соловьёва