Apple Music вернул профили Shaman, «Любэ» и Газманова

Стриминговый сервис Apple Music вернул профили Shaman (Ярослав Дронов), «Любэ», Олега Газманова, Григория Лепса, Полины Гагариной, пишет ТАСС. Доступа к песням артистов в приложении по-прежнему нет.

В профилях певцов появилась биографическая справка о них. Apple Music ограничил доступ к ним после включения артистов в санкционный список ЕС.

При этом биография в профилях есть не у всех артистов, попавших под санкции Евросоюза. В сервисе она, например, не прописана у Ларисы Долиной, которую внесли в санкционный список в декабре 2024 года.