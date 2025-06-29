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Коммерсантъ FM
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В гостинице Антальи произошел пожар

В историческом центре Антальи Калеичи начался пожар в гостинице. Пламя охватило еще два здания. Об этом сообщает агентство DHA.

Пожар начался около 12:00 мск. На место было направлено несколько пожарных расчетов. Специалисты работали над тем, чтобы огонь не распространился на другие здания. На опубликованных агентством фото виден густой дым. Позднее в офисе губернатора провинции заявили о ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Елизавета Шмакова

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