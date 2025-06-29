СКР возбудил дело после пожара на туристическом катере во Владивостоке

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело после возгорания на туристическом судне «Мерлион» в заливе Петра Великого у берегов Владивостока. На борту находились 12 человек, никто не пострадал. Об этом говорится в пресс-релизе Восточного МСУТ СКР.

Дело начато по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Размер причиненного ущерба составил более 1 млн руб. Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Пожар на катере произошел сегодня около 13:00 (6:00 мск) во время туристической прогулки. По информации «Известий», возможной причиной возгорания стала утечка топлива по вине экипажа.

Пассажирка катера рассказала РЕН ТВ, что на борту находились 20 человек, а также три члена экипажа. Поэтому не на всех хватило спасательных кругов.

Елизавета Шмакова