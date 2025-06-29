Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края столкнулись два автомобиля. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 23:20 мск 28 июня. По предварительным данным, на 13-ом км автодороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» водитель Renault Duster выехал на встречную полосу на разрешенном для этого участке. После этого произошло столкновение с ВАЗ-2104.

В результате скончался 39-летний пассажир первого автомобиля. 38-летний водитель Renault Duster доставлен в больницу Изобильного. Во втором автомобиле погиб 39-летний водитель и трое его пассажиров 14-ти, 58-ми и 45-ти лет. Еще одна 14-летняя пассажирка доставлена в больницу.

Установлено, что водитель Renault Duster за последние два года не привлекался к административной ответственности. Взят биозабор на установление состояния опьянения. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку. Будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Елизавета Шмакова