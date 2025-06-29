Верховная Рада готовит законопроект для проведения выборов на Украине

Украинский парламент работает над законопроектом для проведения выборов в стране, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что депутаты готовят различные сценарии осуществления голосования, зависящие от того, как закончится военный конфликт с Россией.

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект... Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор»,— сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Две недели назад в интервью изданию он заявлял, что готовящиеся выборы будут уникальными. «И они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и, конечно, не досрочные выборы»,— говорил он. Председатель Рады заявлял, что официальное обсуждение новых правил выборов уже началось. Оно ведется на уровне парламентских комитетов, ЦИК и согласительного совета.

Среди ключевых проблем, с которыми могут столкнуться организаторы выборов,— участие в голосовании украинцев, которые живут за рубежом, а также решение вопроса голосования на территориях, которые были присоединены к России в 2022 году, говорил господин Стефанчук.

Последние выборы президента Украины прошли в 2019 году. Голосование в 2024 году было отменено из-за военного положения.

Александр Рыльский