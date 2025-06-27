Суд в Петербурге запретил три трека рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков

Невский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете трех треков рэпера Олега Нечипоренко (Kizaru), сообщила пресс-служба суда. Прокуратура ранее усмотрела в трех треках рэпера — «Пакуем», «Что за бизнес ****?» и «Narcos» — пропаганду употребления наркотиков и психотропных веществ.

«Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя или слушателя песен желание сделать то же самое»,— говорится в сообщении суда.

Суд признал запрещенными к распространению на территории России песни, размещенные по пяти ссылкам в интернете. На каких площадках они опубликованы — не сообщается.

Треки «Что за бизнес ****?» и «Narcos» вышли в 2020 году на альбоме «Born to Trap», трек «Пакуем» — в 2018-м на альбоме «Назад в будущее».

Олегу Нечипоренко 36 лет. Он родился в Санкт-Петербурге. В 2014 году, после ареста за торговлю наркотиками, уехал жить в Испанию. В России рэпер находится в федеральном розыске. На «Яндекс Музыке» артист имеет более 6 млн прослушиваний в месяц.

Полина Мотызлевская