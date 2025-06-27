Wildberries построит в Тюменской области логоцентр на 100 тыс. кв. м

На территории индустриального парка «Московский» недалеко от Тюмени построят логистический центр маркетплейса Wildberries (РВБ), его площадь составит более 100 тыс. кв. м, сообщили в пресс-центре объединенной компании Wildberries & Russ. Строительство начнется в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Представители компании обсудили проект с правительством Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), во встрече участвовали основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и губернатор Александр Моор. «Тюменская область является ключевым узлом на Транссибирской магистрали благодаря своему выгодному географическому и транспортному расположению. Строительство объекта в регионе станет не только важным звеном в логистической цепочке платформы, но и мощным стимулом для развития местного предпринимательства»,— сказала госпожа Ким.

Глава региона назвал создание центра подтверждением высокой инвестиционной привлекательности Тюменской области, отметив, что местные предприниматели получат новые возможности для торговли на Wildberries.

Напомним, соглашение о строительстве комплекса Wildberries на Московском тракте подписал губернатор Александр Моор в марте 2022 года, его появление создаст 7,5 тыс. рабочих мест. Стоимость возведения составит 11 млрд руб. Срок сдачи комплекса перенесли на 2028 год — по данным консалтинговой компании IBC Global, региону пока не хватает ресурсов на подведение инженерных и транспортных коммуникаций к участку.

Общий объем продаж предпринимателей из Уральского федерального округа (УрФО) на площадке Wildberries за последний год вырос на 58%. На платформе представлены 67 тыс. продавцов из округа. В первую очередь это предприниматели из Свердловской области, на втором месте — Тюменская область.

Ирина Пичурина