Срок сдачи тюменского логистического комплекса Wildberries перенесли на 2028 год

Логистический комплекс Wildberries в Тюменской области планируют открыть в 2028 году — срок сдачи объекта сдвинулся на четыре года, сообщили «РБК-Тюмень» в многопрофильной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости IBC Global.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в компании, терминалы комплекса общей площадью 150 тыс. кв. м на должны были появиться на 20 га земли, однако региону на текущий момент не хватает ресурсов на подведение инженерных и транспортных коммуникаций к этому участку.

Напомним, соглашение о строительстве комплекса Wildberries на Московском тракте подписал губернатор Александр Моор в марте 2022 года, его появление создаст 7,5 тыс. рабочих мест. Стоимость возведения составит 11 млрд руб.

В начале недели маркетплейс Ozon объявил о запуске первой очереди нового логистического комплекса в селе Успенка Тюменской области, инвестиции в открытие центра составят 3,2 млрд руб. Первые заказы будут отправлены со склада 2 декабря.

Ирина Пичурина