В Тюменской области построят логистический комплекс Wildberries за 11 млрд рублей

На Московском тракте в Тюменской области до конца 2024 года построят логистический комплекс интернет-магазина Wildberries, сообщил портал РБК. Стоимость возведения составит 11 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше, чем планировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест»,— сообщил порталу директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Антон Машуков.

Напомним, соглашение о строительстве комплекса подписал губернатор Александр Моор в марте 2022 года. Тогда стало известно, что планируется создать пять тыс. рабочих мест. Стоимость работ оценивали в 8 млрд руб.

Полина Хабарова

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