Общий объем продаж предпринимателей из УрФО на Wildberries вырос на 58% за год

Общий объем продаж предпринимателей из Уральского федерального округа (УрФО) на площадке Wildberries за последний год вырос на 58%. Об этом сообщила руководитель департамента реализации проектов поддержки предпринимательства Wildberries и Russ Юлия Полетаева на конференции «Знай наших: Урал», организованной издательским домом «Коммерсантъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам господи Полетаевой, количество проданных товаров за этот период выросло на 46%, всего на платформе представлены 67 тыс. продавцов из округа. В первую очередь это предприниматели из Свердловской области, на втором месте — Тюменская область, третье место занимает Челябинская область.

Количество проданной мягкой мебели из региона выросло в 24 раза, мототоваров — более чем в 6 раз, крупной бытовой техники — в 4,5 раза, отделочных материалов — в 3,8 раз, а смартфонов и аксессуаров — втрое.

Анна Капустина