Главные новости за 26 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Синтез ОКА» (принадлежит петербургскому АО «Химтэк Инжиниринг») планирует к 2030 году увеличить производственные мощности по выпуску этаноламинов вдвое — до 50 тыс. тонн. Для этого компания за 3,9 млрд рублей модернизирует одну из своих площадок в Нижегородской области. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В Петербурге намерены запустить в работу центр психологической и социальной адаптации для алко- и наркозависимых участников спецоперации (СВО). Он будет бесплатным, заявил исполнительный директор фонда «Диакония», настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской священник Алексий Жигалов. Центр планируют открыть до конца текущего года.

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам в совершении теракта. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанная выясняла места жительства местных военных, а также расположение их автомобилей с целью осуществления в дальнейшем теракта. У подозреваемой изъяли средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вновь попал в больницу в Петербурге. Госпитализацию подтвердил его сын, депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский. По его словам, у актера возникли сложности «после стентирования артерии в ноге». Боярский-младший надеется, что завтра его отца отпустят домой.

Следователи заинтересовались проблемными новостройками ГК «Самолет» в Колпино и поселке Песочный, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. По словам дольщиков, застройщик постоянно переносит сроки сдачи жилых комплексов без уведомлений. Следственные отделы проводят проверки по фактам незавершенного строительства. В ГК «Самолет» же заверяют, что ключи будущим жильцам передадут уже в октябре.

Ленобласть подготовила предложение правительству РФ насчет миграционной политики. Власти региона считают, что иностранцев следует приглашать на работу через организованный набор только в конкретные отрасли. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, необходимо также повышать ответственность компаний, нанимающих мигрантов, за их пребывание на территории РФ. Речь идет о проживании, соблюдении законов и правил поведения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов передал два многоцелевых скоростных катера проекта 15MJ в пользование ОМОН «Балтика», сообщила 26 июня пресс-служба Смольного. Градоначальник подчеркнул, что впереди у сотрудников Росгвардии «Алые паруса» и Военно-морской парад, и новые катера позволят им действовать быстрее и надежнее. Произведенные в Ленобласти суда способны вместить до 12 человек.

В Смольном официально назвали дату закрытия на реконструкцию станции метро «Парк Победы» второй «синей» ветки. Она окажется недоступна для пассажиров с 06:00 воскресенья, 29 июня, сообщили в комитете по транспорту Петербурга. При этом в ночь празднования «Алых Парусов», с 28 на 29 июня, станция будет осуществлять работу наряду с другими станциями метрополитена, отметили в комтрансе.

Определился третий кандидат на предстоящие выборы губернатора Ленинградской области. Своего претендента для участия в голосовании выдвинуло региональное отделение партии «Зеленые». По итогам общего собрания 26 июня было решено, что от этого общественного движения на пост губернатора будет баллотироваться глава местного отделения партии Сергей Лисовский.

Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении розничной торговой сети в Челябинской области ООО «Молл». О покупке магазинов в другом регионе сообщили в пресс-службе сети. «Ленте» перейдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов под брендом Spar. В сделку также попали три распределительных центра. Сумма, за которую ритейлер приобрел ООО «Молл», не раскрывается.

В Смольнинский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ). Как следует из карточки дела на сайте суда, учебное заведение обвиняют в возбуждении ненависти. При этом никаких подробностей не приводится. «Ъ-СПб» в университете на соответствующий запрос не ответили. Первое заседание по существу назначено на 17 июля.

Столичная компания «ТК Элеватор» стала подрядчиком по ремонту четырех траволаторов, которые соединяют первый выход станции метро «Спортивная» со вторым, который находится на Васильевском острове. Соответствующий документ появился на портале госзакупок. Москвичи должны выполнить работы в тоннеле под Малой Невой до 11 декабря 2025 года. При этом ремонт не должен повлиять на режим работы станции «фиолетовой» ветки.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал масштабную реставрацию комплекса зданий музея, которая будет вестись много лет. Она коснется, в частности, Эрмитажного театра и Меншиковского дворца. По словам замгендиректора по строительству и архитектурной реставрации Сергея Макарова, необходимо провести реставрацию фасадов, паркетов, которые сильно изнашиваются от наплыва посетителей, и нескольких залов.

Силовики задержали главу Колпинского района Юлию Логвиненко. Чиновница стала фигуранткой по делу о коррупционных преступлениях. Помимо нее задержан глава администрации МА МО города Колпино Дмитрий Кохно. Возбуждено уголовное дело по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По версии следствия, Логвиненко и Кохно получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей от гендиректора компании, производящей работы по благоустройству на территории города, за содействие в заключении госконтрактов.