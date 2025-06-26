Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реконструкцию 29 июня

В Смольном официально назвали дату закрытия на реконструкцию станции метро «Парк Победы» второй «синей» ветки. Она окажется недоступна для пассажиров с 06:00 воскресенья, 29 июня, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

При этом в ночь празднования «Алых Парусов», с 28 на 29 июня, станция будет осуществлять работу наряду с другими станциями метрополитена, отдельно отметили в комтрансе.

На время ремонта «Парка Победы» в целях обеспечения подвоза пассажиров к соседним станциям: «Электросила» и «Московская» в будние дни будет усилено движение общественного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию «Парк Победы» закроют на капитальный ремонт в конце июня, он продлится до 6 августа 2027 года. При этом точная дата закрытия не называлась. В ходе реконструкции вестибюль сделают трехэтажным, один из этажей запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м.

Андрей Цедрик