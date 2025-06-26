Европейский университет в Санкт-Петербурге обвинили в возбуждении ненависти

В Смольнинский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Как следует из карточки дела на сайте суда, учебное заведение обвиняют в возбуждении ненависти. При этом никаких подробностей не приводится.

«Ъ-СПб» в университете на соответствующий запрос не ответили. Первое заседание по существу назначено на 17 июля.

Отметим, что это уже не первый суд в отношении ЕУ. В 2023 году против учебного заведения были составлены два протокола по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Поводом послужили книги, которые хранились в библиотечном фонде университета. Тогда суд назначил вузу штрафы на общую сумму 70 тыс. рублей.

Стефания Барченкова