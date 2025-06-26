Беглов передал в пользование ОМОН «Балтика» два скоростных катера проекта 15MJ

Губернатор Петербурга Александр Беглов передал два многоцелевых скоростных катера проекта 15MJ в пользование ОМОН «Балтика», сообщает пресс-служба Смольного 26 июня.

Градоначальник подчеркнул, что впереди у сотрудников Росгвардии «Алые паруса» и Военно-морской парад, новые катера позволят им действовать быстрее и надежнее.

Произведенные в Ленобласти катера оборудованы просторной рубкой-салоном с навигационной системой управления и двумя каютами. Они способны вместить до 12 человек.

На 15MJ установлена площадка для кругового наблюдения, предусмотрены спуско-подъемные устройства. Мореходные качества катеров позволяют эксплуатировать их в сложных гидрометеоусловиях с высотой волны до двух метров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 20 июня «Нева Тревел» запустила новый вечерний водный маршрут из Кронштадта (парк «Остров фортов») в Петербург — «Кронштадт Круиз». Прогулка будет осуществляться на катамаране «Бастион».

Андрей Маркелов